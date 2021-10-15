Бийск: Бийский учитель побывала на Всероссийском форуме классных руководителей

0

В числе «золотой тысячи» участников форума оказались бийские педагоги.

Три бийских педагога побывали в Москве на Всероссийском форуме классных руководителей. Такое масштабное мероприятие в нашей стране состоялось впервые. В течение двух дней на нём обсуждали важные образовательные и педагогические темы.

Чтобы попасть на этот форум, свои заявки отправляли учителя со всей страны. Они выполняли ряд сложных заданий, объясняли различные педагогические ситуации, записывали видеовизитку. В результате поступило больше 20 тысяч анкет. Из них выбрали одну тысячу классных руководителей для участия в очном формате мероприятия. В числе «золотой» тысячи оказались 16 учителей из Алтайского края. Трое из них — бийчане.

Спикерами форума выступили люди, которые принимают непосредственное участие в формировании и воспитании детей. Были представители Министерства Просвещения, СМИ, ведущие педагоги страны, активисты Общероссийского народного фронта.

В ходе мероприятия обсуждали вопросы цифровизации, инклюзивного образования, престижа учительской профессии. Кроме того, педагогам рассказали о проектах президентской платформы. Немаловажным было то, что спикеры поддерживали обратную связь с залом и обсуждали текущие проблемы.

К ней дети тянутся, как к солнцу: учитель из Бийска стала лучшей по России

10:33, 05.10.2021 7646

Бийский рабочий