Бийск: Бийский боксер взял золото региональных соревнований и прошел на «Кубок России»

0

Анатолий Усманов выиграл в трёх встречах и взял золото.

В Новосибирске прошли региональные соревнования по боксу. Спортсмены со всего Сибирского федерального округа, а это больше 100 человек, боролись не только за награды высшей пробы, но и путёвки на Всероссийский финал.

Наш город в составе сборной Алтайского края представлял воспитанник клуба «Бригантина» третьей школы олимпийского резерва — Анатолий Усманов.

Он уверено выиграл в трёх встречах и взял золото, отобрался на «Кубок России», который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Тренируется спортсмен под руководством Владимира Мурачева и Владимира Черданцева.

В Бийске впервые масштабно отметили международный день бокса

12:14, 02.09.2021 3170

Бийский рабочий