Бийск: Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности

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Уровень заболеваемости коронавирусом по Бийску является одним из самых высоких по краю

На региональной карте эпидситуации нас отнесли к самой тревожной зоне — красной.

Специалисты поясняют: если бы предупредительные меры, которые официально действуют в регионе сегодня, на практике бы действительно соблюдались, такого роста заболеваемости не было. Дистанция, маски, антисептики, своевременная уборка — мероприятия не самые затратные. Но по факту они не выполняются.

В Бийске заболеваемость на одном из самых высоких уровней по краю Фото: Сергей Кулыгин, БР

В магазинах, транспорте, залах ожидания, офисных зданиях все как были без масок, так и остаются без них. Кому-то они мешают. Кто-то просто не верит в их эффективность. Третьи не носят из принципиальных соображений.

А меж тем Бийск на сегодня — один из самых «заковиженных» городов края. И это может обернуться для нас новыми ограничениями — закрытием общепита и торговых центров. Вероятность этого уже рассматривается.

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Причина — в тотальном несоблюдении бийчанами мер безопасности. Одними из первых под удар могут попасть магазины. В Бийске вновь учащают рейды по объектам торговли. В качестве примера обещают брать опыт Барнаула, где уже есть случаи не просто штрафов за отсутствие масок у персонала и покупателей магазинов, но и приостановления их работы. По-другому, говорят в администрации Бийска, договориться не получается.

В пример бийские чиновники приводят торговлю Новосибирска и Новокузнецка, где на входе в залы почти везде стоят санитайзеры и лежат бесплатные маски для покупателей. Не воспользуешься — об этом напомнит охранник. У нас же рады любому клиенту.

Самыми дисциплинированными в этом отношении являются сети, причем не местные. Там в магазинах о масках могут напомнить, а кое-где даже отказать в покупке без них. Прежде всего это «Лента» и «Ярче». И там, и там выдают свои маски тем, у кого нет, но уже на кассе, когда человек прошелся по всему магазину. В других торговых точках тоже товар могут не отдать, но маску предлагают купить за деньги.

Рекомендованное ношение масок до сих пор вызывает споры Фото: pexels.com

В местных сетях все зависит от конкретного магазина и, по всей видимости, принципиальности самого персонала. Но чаще всего людей там видно без масок. В качестве компромисса — нарезные тряпочки. В сети пишут, что видели даже бумажки. В мелких точках и вовсе все так, как было в доковидную эпоху.

— Давайте обратим внимание на ситуацию, — говорит Евгений Пазников, замглавы Бийска. — Не исправим ее — пострадают все, весь бизнес. Будет как в прошлом году: закроют избушку на клюшку, оставят магазины первой необходимости — и всё. А когда будут будут рассматривать материалы господдержки объектов, приостановивших работу, будут обращать внимание, как соблюдались организацией ограничительные меры.

С представителями объектов торговли в мэрии провели встречу. Предлагали обсудить, что можно сделать для соблюдения масочного режима в городских магазинах. Диалог не задался. Из приглашенных пришла лишь половина. Вопросов с их стороны не прозвучало ни одного. То ли все понятно, то ли все хорошо, то ли разговор с чиновниками они сочли бессмысленным.

С одной стороны представителей торговли понять можно: если обязать продавцов носить те же маски еще можно, то что делать с посетителями? Отказывать в покупке готовы не все. С другой стороны, ведь все равно же во многих точках у кассы просят надеть маску — так почему не сделать это на входе?

Чего скрывать, «корона» и вправду расколола общество. И даже не сам вирус, а наше отношение к нему. Наверное, у каждого есть знакомые, которые и по сей день отрицают сам факт существования болезни или называют ее «обычным ОРВИ». Есть и другие, которые без маски и даже перчаток не доходят до мусоропровода. И на тех, и на других многие смотрят косо, порой подтрунивая.

Хуже дело обстоит, когда крайние ковиднигилисты встречаются с крайними коронафобами на нейтральной территории. Тогда начинаются взаимные упреки от «Не надо со мной одним воздухом дышать — вдруг вы заразный?» до «Очнитесь, вас давно зомбировали и чипировали».

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Правда, таких стычек в последнее время стало меньше. Наверное, сказывается всеобщая усталость от ситуации. В самом деле, на Алтае с «короной» мы живем уже полтора года. Прошли за это время все стадии отношения к ней. И что интересно, часто оно не совпадало с реальной картиной дня.

Когда в регионе только-только узнали о первом случае заражения коронавирусом, у многих началась паника: «Ну вот, завезли!». А ведь тогда случаи действительно были единичными. Но многие уже взяли на вооружение антисептики, а вскоре началась «война за маски». Прошло несколько месяцев, и когда счет заболевшим шел на тысячи, а в сводке каждый день появлялись данные об умерших, меры безопасности приелись, надоели, стали еще больше вызывать раздражение. И в итоге сошли на нет.

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Свое отношение к ковиду многие так и не поменяли.

Зато за это время мы узнали, каково это жить на дистанте, учиться по удаленке, ходить втихаря в парикмахерские, работающие за опущенными жалюзи, с тоской вспоминать кинотеатры и посиделки в кафе, а еще гадать — переживет ли работодатель этот кризис. Многие не пережили.

Сейчас Бийск в шаге от нового локдауна. У нас есть все шансы попасть в список территорий, где будут введены более жесткие меры, чем в соседних муниципалитетах. Такую практику уже применяют в западных регионах, куда очередная волна ковида дошла раньше, чем до нас.

Вот только в Роспотребнадзоре уже поясняли: на Алтае вряд ли будет возможность вводить систему QR-кодов, как в более «дорогих» регионах. Будет складываться ситуация хуже — попросту закроют всех. Опять.

Бийский рабочий