ГОРНЯК22 14.10.2021
Алтайский край

Бийск: Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности

Горняк22
7 часов Ago

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Уровень заболеваемости коронавирусом по Бийску является одним из самых высоких по краю

На региональной карте эпидситуации нас отнесли к самой тревожной зоне — красной.

Специалисты поясняют: если бы предупредительные меры, которые официально действуют в регионе сегодня, на практике бы действительно соблюдались, такого роста заболеваемости не было. Дистанция, маски, антисептики, своевременная уборка — мероприятия не самые затратные. Но по факту они не выполняются.

В Бийске заболеваемость на одном из самых высоких уровней по краю1 В Бийске заболеваемость на одном из самых высоких уровней по краю Фото: Сергей Кулыгин, БР

В магазинах, транспорте, залах ожидания, офисных зданиях все как были без масок, так и остаются без них. Кому-то они мешают. Кто-то просто не верит в их эффективность. Третьи не носят из принципиальных соображений.

А меж тем Бийск на сегодня — один из самых «заковиженных» городов края. И это может обернуться для нас новыми ограничениями — закрытием общепита и торговых центров. Вероятность этого уже рассматривается.

Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности2

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Причина — в тотальном несоблюдении бийчанами мер безопасности. Одними из первых под удар могут попасть магазины. В Бийске вновь учащают рейды по объектам торговли. В качестве примера обещают брать опыт Барнаула, где уже есть случаи не просто штрафов за отсутствие масок у персонала и покупателей магазинов, но и приостановления их работы. По-другому, говорят в администрации Бийска, договориться не получается.

В пример бийские чиновники приводят торговлю Новосибирска и Новокузнецка, где на входе в залы почти везде стоят санитайзеры и лежат бесплатные маски для покупателей. Не воспользуешься — об этом напомнит охранник. У нас же рады любому клиенту.

Самыми дисциплинированными в этом отношении являются сети, причем не местные. Там в магазинах о масках могут напомнить, а кое-где даже отказать в покупке без них. Прежде всего это «Лента» и «Ярче». И там, и там выдают свои маски тем, у кого нет, но уже на кассе, когда человек прошелся по всему магазину. В других торговых точках тоже товар могут не отдать, но маску предлагают купить за деньги.

Рекомендованное ношение масок до сих пор вызывает споры3 Рекомендованное ношение масок до сих пор вызывает споры Фото: pexels.com

В местных сетях все зависит от конкретного магазина и, по всей видимости, принципиальности самого персонала. Но чаще всего людей там видно без масок. В качестве компромисса — нарезные тряпочки. В сети пишут, что видели даже бумажки. В мелких точках и вовсе все так, как было в доковидную эпоху.

— Давайте обратим внимание на ситуацию, — говорит Евгений Пазников, замглавы Бийска. — Не исправим ее — пострадают все, весь бизнес. Будет как в прошлом году: закроют избушку на клюшку, оставят магазины первой необходимости — и всё. А когда будут будут рассматривать материалы господдержки объектов, приостановивших работу, будут обращать внимание, как соблюдались организацией ограничительные меры.

С представителями объектов торговли в мэрии провели встречу. Предлагали обсудить, что можно сделать для соблюдения масочного режима в городских магазинах. Диалог не задался. Из приглашенных пришла лишь половина. Вопросов с их стороны не прозвучало ни одного. То ли все понятно, то ли все хорошо, то ли разговор с чиновниками они сочли бессмысленным.

С одной стороны представителей торговли понять можно: если обязать продавцов носить те же маски еще можно, то что делать с посетителями? Отказывать в покупке готовы не все. С другой стороны, ведь все равно же во многих точках у кассы просят надеть маску — так почему не сделать это на входе?

Чего скрывать, «корона» и вправду расколола общество. И даже не сам вирус, а наше отношение к нему. Наверное, у каждого есть знакомые, которые и по сей день отрицают сам факт существования болезни или называют ее «обычным ОРВИ». Есть и другие, которые без маски и даже перчаток не доходят до мусоропровода. И на тех, и на других многие смотрят косо, порой подтрунивая.

Хуже дело обстоит, когда крайние ковиднигилисты встречаются с крайними коронафобами на нейтральной территории. Тогда начинаются взаимные упреки от «Не надо со мной одним воздухом дышать — вдруг вы заразный?» до «Очнитесь, вас давно зомбировали и чипировали».

Когда в Бийске участились рейды, число тех, кто носит маски, выросло4 Когда в Бийске участились рейды, число тех, кто носит маски, выросло

Правда, таких стычек в последнее время стало меньше. Наверное, сказывается всеобщая усталость от ситуации. В самом деле, на Алтае с «короной» мы живем уже полтора года. Прошли за это время все стадии отношения к ней. И что интересно, часто оно не совпадало с реальной картиной дня.

Когда в регионе только-только узнали о первом случае заражения коронавирусом, у многих началась паника: «Ну вот, завезли!». А ведь тогда случаи действительно были единичными. Но многие уже взяли на вооружение антисептики, а вскоре началась «война за маски». Прошло несколько месяцев, и когда счет заболевшим шел на тысячи, а в сводке каждый день появлялись данные об умерших, меры безопасности приелись, надоели, стали еще больше вызывать раздражение. И в итоге сошли на нет.

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Свое отношение к ковиду многие так и не поменяли.

Зато за это время мы узнали, каково это жить на дистанте, учиться по удаленке, ходить втихаря в парикмахерские, работающие за опущенными жалюзи, с тоской вспоминать кинотеатры и посиделки в кафе, а еще гадать — переживет ли работодатель этот кризис. Многие не пережили.

Сейчас Бийск в шаге от нового локдауна. У нас есть все шансы попасть в список территорий, где будут введены более жесткие меры, чем в соседних муниципалитетах. Такую практику уже применяют в западных регионах, куда очередная волна ковида дошла раньше, чем до нас.

Вот только в Роспотребнадзоре уже поясняли: на Алтае вряд ли будет возможность вводить систему QR-кодов, как в более «дорогих» регионах. Будет складываться ситуация хуже — попросту закроют всех. Опять.

Бийский рабочий

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