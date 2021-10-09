Бийск: Бийчанка Наталья Шевченко вышла в финал конкурса «Воспитатель года России»

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Федеральный этап проходит в Сочи, где из 80 претендентов выбрали 15 лауреатов

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. В этом году конкурс проходит в Сочи, в нем принимают участие воспитатели из 80 регионов нашей страны.

6 октября стали известны имена 15 лауреатов федерального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России -2021». Впервые за все годы воспитатель Алтайского края вышел в финал. Особенно приятно, что эту победу принесла бийчанка, воспитатель гимназии № 1 Шевченко Наталья Геннадьевна.

Конкурсные мероприятия продолжаются. Второй очный тур конкурса включает два испытания: «Мастерская педагога» и «Ток-шоу». По итогам второго тура будет выбран победитель.

Как рассказала директор гимназии № 1 Инна Рыжкова, Наталья Геннадьевна 24 года работает с дошкольниками, ее очень уважают родители и любят дети, к каждому из которых воспитатель находит индивидуальный подход. И хотя сейчас Наталья Шевченко еще в Сочи, в детском саду в ее честь устроили поздравительный флешмоб.

Бийчанка Наталья Шевченко стала победителем конкурса «Воспитатель года Алтая»

13:44, 11.04.2021 1931

Бийский рабочий