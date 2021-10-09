Бийск: Бийчане делятся впечатлениями от просмотра балета «Лебединое озеро»

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Приобщиться к высокому искусству бийчанам удается крайне редко – как правило, посмотреть оперу или балет в Бийске можно раз в год

В этот раз на сцене городского Дворца культуры давали «Лебединое озеро» в исполнении артистов Классического национального русского балета (Москва). Билеты на представление были раскуплены задолго до показа. Их стоимость была от 500 до 1200 рублей.

— Волей судьбы и еще одного человека попал вчера на московский балет в Бийске, — написал в соцсетях Андрей Широков. – Мало чего понял, но погрузиться в атмосферы прошлой культуры и способа развлечения было весьма увлекательно. Кто еще не был на таком мероприятии, рекомендую для общего развития. Возможно даже кто-то проникнется и станет фанатом.

View this post on Instagram Публикация от Анна Сабанова (@anutasab)

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Добавим, знаменитый русский балет «Лебединое озеро» — это работа Петра Чайковского, балет идет в четырех актах.

Интересно, что в СССР именно «Лебединое озеро» стал верным признаком серьезных политических событий в стране. Этот балет показывали по телевизору в дни траура и похорон Генеральных секретарей ЦК КПСС Брежнева, Андропова, Черненко. Наконец, спектакль «Лебединое озеро» стал одним из наиболее запоминающихся символов Августовского путча 1991 года, поскольку во время событий постановку этого балета транслировали все телеканалы три дня подряд. Трансляция на YouTube-канале Большого театра 27 марта 2020 года, в разгар пандемии коронавируса и российской конституционной реформы, стала предметом шуток, однако за первые сутки ролик набрал более 1 млн просмотров.

Театральный романс: когда-то в Бийске работал театр музкомедии

18:05, 26.01.2020 3455

Бийский рабочий