Бийск: Бийский речпорт снова предупредил о крутизне угла въезда на понтонный мост

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Как сообщила администрации Бийского речного порта, в реке Бия изменился уровень воды

— В связи с низкими уровнями воды в реке Бия, угол наклона съезда и выезда с наплавного моста снова увеличился. Водителям следует учитывать угол наклона и технические характеристики своего транспортного средства для безопасного проезда по мосту, — рассказала администрация речпорта.

Из-за увеличившегося угла наклона низкие автомобили рискуют поцарапать дно или оторвать глушитель при спуске или подъеме. К слову, такие инциденты случались на «понтоннике» и при нормальном уровне воды. Сейчас же автовладельцам стоит дважды подумать, прежде чем спускаться на мост.

Напомним, в этом году из-за подъема уровня воды в реке Бия в мае и июне понтонный мост убирали на несколько дней, а потом снова устанавливали.

В Бийске на понтонном мосту «повисла» фура с топливом

12:34, 11.09.2021 7284

Бийский рабочий