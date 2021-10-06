Бийск: Бийский художник расписывает стены цеха Бийского Котельного Завода

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С конца сентября 2021 года в одном из цехов Бийского Котельного Завода стартовал новый арт-проект.

Здесь происходит роспись одной из стен площадью более 200 кв.м. Автор работы Иван Усольцев – художник-муралист. Бийчанам он известен, по своим фирменным «Котам от УСа», которые украшают улицы, а также интерьеры города.

— В середине сентября, — рассказывает Иван, — со мной связалось руководство БиКЗ, мне предложили создать авторский проект на одной из стен цеха. Генеральный директор знал обо мне и был знаком с моими работами. Поэтому мне предложили сделать проект в моем стиле. КОТельный завод и КОТы от УСа. Идея мне очень понравилась и, спустя несколько дней, я приступил к созданию макета росписи. Спустя неделю, эскизы были рассмотрены и утверждены. Композиция рисунка включает в себя моих авторских котов, которые погружены в среду завода. Подобная практика росписи больших площадей на действующем производстве только развивается и я рад, что могу реализовать данный проект, к тому же в родном городе

Иван Усольцев Фото: БиКЗ

Художник работает над проектом уже больше недели и к середине октября планирует завершить рисунок.

— Данная работа послужит отличной мотивацией для сотрудников, а также увеличит интерес партнеров предприятия. Данный мурал обещает быть ярким, современным и уникальным в своем роде. Остается лишь пожелать успеха в реализации, — отмечают на предприятии.

Впервые в Бийске проведут выставку уличного стрит-арта

08:10, 15.07.2019 1325

Бийский рабочий