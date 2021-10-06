Бийск: Бийск получил три новых автомобиля скорой помощи

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Новые кареты скорой медицинской помощи были приобретены за счёт федерального бюджета.

Всего в край поступили 23 машины скорой медицинской помощи. Они были приобретены за счёт федерального бюджета. На эти цели выделено 72,5 млн. рублей.

20 поступивших автомобилей относятся к классу В и предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады. И три машины – к классу С, которые используются для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады.

Скорая помощь Фото: zdravalt.ru

5 октября ключи от новых автомобилей медикам вручили председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, сообщает пресс-служба АКЗС.

Машины получат станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска и ЦРБ края. В Бийск отправятся три новых автомобиля.

В 2021 году на средства краевого бюджета в регионе уже закупили 14 скорых. Всего за три года планомерной работы в край поступило 64 машины за счет федерального бюджета и 60 — за счет краевого.

— Такое содружественное финансирование позволяют нам серьезным образом обновлять автопарк и выводить из эксплуатации сломанные машины. В Алтайском крае всего работают 339 машин скорой медицинской помощи, и нам удалось обновить их больше чем на треть, — отметил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

По словам министра, еще 45 автомобилей неотложной медицинской помощи до конца текущего года поступят в поликлиники края.

Два новых автомобиля скорой медицинской помощи получил Бийск

12:38, 27.07.2021 3488

Бийский рабочий