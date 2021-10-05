Бийск: Бийскую ТЭЦ возглавил новый директор

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Роман Бугаец возглавил Бийскую ТЭЦ СГК

Кадровые изменения произошли на ТЭЦ Бийска 1 октября 2021 года.

Ранее Роман Бугаец работал главным инженером на Приморской ГРЭС, которая также входит в энергохолдинг.

Роман Бугаец

Новый руководитель станции имеет 30-летний опыт работы в энергетике. Он начал свой трудовой путь в 1990 году на Приморской ГРЭС в должности ученика машиниста-обходчика по турбинному оборудованию. С 1999 года работал на руководящих должностях Приморской ГРЭС.

Прежний директор Бийской ТЭЦ Андрей Щукин оставил работу в связи с переводом на новую должность в энергохолдинге.

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16:11, 24.09.2021 2786

Бийский рабочий