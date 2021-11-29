ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Билет в будущее»: в колледже Бийска школьникам помогают выбрать профессию

Горняк22
9 часов Ago

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На минувшей неделе в Бийском государственном колледже прошли мастер-классы для школьников

Их проводят в рамках национального проекта «Билет в будущее». Мастер-классы проводились по трем видам профессий – сварщик, бухгалтер и кондитер. На каждого участника отводилось по 30 минут – школьники могли попробовать себя в этих профессиях.

В ближайшем будущем БГК планирует провести такие же мастер-классы по бухгалтеру, юристу и специалисту по технологиям машиностроения.

В Бийске впервые прошел чемпионат детский «Абилимпикс»

18:22, 11.10.2021 2973

 

Бийский рабочий

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