Бийск: Бийск получит от правительства Алтайского края транш в 17,5 млн рублей

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Власти края решили предоставить финансовую помощь муниципалитетам – Бийск и Рубцовск получат по 500 млн рублей

Как сообщает ИА «Банкфакс», правительства Алтайского края распределило дополнительную финансовую помощь муниципалитетам. Общая сумма составила 533 млн рублей. Наибольшие дотации для балансировки собственных бюджетов получат Бийск и Рубцовский район. По данным ИА «Банкфакс», Бийск получит 17,5 млн рублей.

Для сравнения, Барнаулу выделено менее 9,2 млн рублей, Славгороду 16,5 млн рублей, Новоалтайску 156,6 млн рублей, Рубцовску 14,4 млн рублей.

Деньги предназначены для финансового обеспечения расходов районов и городов Алтайского края. распределение денежной помощи проводили с учетом итогов достижения органами местного самоуправления показателей социально-экономического развития.

В прошлом году деньги из краевой казны выделялись муниципалитетам в августе – тогда эти средства были потрачены на приобретение дорожной техники для очистки дорог, а также автобусов.

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17:44, 11.10.2021 704

Бийский рабочий