Бийск: Без паводка: в Бийске у опор коммунального моста во льду начали бурить лунки

4 1 из 6

Сегодня в Бийске у опор коммунального моста через Бию начались противопаводковые работы.

Сотрудники Бийской службы спасения и отряда ПСО №2 постепенно и аккуратно проводят бурение скважин у опор моста. О том, что происходит корреспондентам «БР» рассказал начальник Управления ГО и ЧС города Бийска Дмитрий Сдобин:

— В рамках планово-предупредительных мероприятий по снижению рисков предстоящего паводка сейчас проводятся работы по снижению нагрузки на опоры коммунального моста. Бийская служба спасения подразделения МЧС проводит бурение скважин вокруг опор моста. Для этого были сделаны специальные расчеты, разработана схема бурения.

Работа идет не быстро: требуются усилия двух мужчин, чтобы пробурить нужную глубину. Такие ямки нужны, чтобы при ледоходе снять нагрузку с опор. В среднем, у каждой опоры требуется сделать около 60 таких лунок.

Сотрудники МЧС рассказали, что лед в этом году разнохарактерный, если так можно сказать: где-то он толщиной в 30-35 см, у берега – он меньше, там уже есть проталины, на середине Бии – до 40 см и больше. И структура льда разная: у берега он более податливый, к центру реки – более сложный для бурения.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить риск паводка, не дать повториться ситуации 2014-го года, — рассказал Дмитрий Сдобин. — Такие мероприятия проводятся ежегодно, они заранее планируются, готовятся материальные средства.

Лунки будут делать не один день – работа не быстрая. Сегодня, в субботу и воскресенье, часть работ перенесут и на следующую неделю.

— Сейчас мы такие работы проведем, посмотрим, как будет подниматься вода и как будет опускаться лед. Такие ямки нужны, чтобы при ледоходе лед отламывался и не повреждал мост. Если нужно, работы будут продолжаться, — пояснил Дмитрий Сдобин.

Кроме того, бурить будут не только у коммунального – работы проведут и у объездного моста через Бию, а вот выше по течению – в Бийском районе – лед уже будут взрывать.

Большие снегозапасы в бассейне Бии могут привести к серьёзному паводку

09:22, 24.03.2021 554

Бийский рабочий