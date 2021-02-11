Бийск: Безработные силы: есть ли шанс у молодёжи найти работу в Бийске? • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

44

Найти работу молодым людям последние годы всегда было нелегко. Пандемия лишь усугубила положение молодежи на рынке труда.

Кем сегодня могут трудоустроиться молодые люди в Бийске – читайте в нашем материале.

О будущей работе нужно заботиться заранее

Молодая бийчанка Лиза окончила вуз в прошлом году. Сегодня она работает педагогом по хореографии, преподает танцы у малышей:

— Знаете, я начала работать еще когда училась. Да, было сложно совмещать и работу, и учебу. Домой часто приходила уже затемно. Но мне было проще, я жила с мамой и у меня всегда был теплый ужин и чистая постель. Думаю, если бы я училась в другом городе или была бы из села, мне невозможно было бы хорошо учиться и подрабатывать. Сейчас я работаю и мне нравится учить танцам детей, хотя, если честно, это не основная моя специальность.

Очень многие мои одногруппники до сих пор либо вообще не работают и живут за счет родителей, либо довольствуются случайными заработками.

Пожилых работников все больше

Ситуация с молодежной безработицей очень сложная в стране. Об этом говорят даже официальные издания. И спусковым толчком в нарастании этой проблемы стала не пандемия, а пенсионная реформа, которая продлила для всех россиян возраст выхода на пенсию. В результате с каждым годом на рынке стало все больше оставаться людей, которые предпочли бы жить на пенсию. Конечно, не все из них прекратили бы работу, но часть из них точно ушла бы с официального рынка труда.

Как подсчитали эксперты «Российской газеты», если в 2019 году в целом на рынке труда было 200 тыс. работников предпенсионного возраста, то в 2020 году – их стало уже 700 тыс. человек. А в следующие два года, 2021-2022 годах таких работников будет становиться значительно больше – примерно по одному миллиону в год. Цифры на фоне сложной ситуацией с безработицей – просто впечатляющие!

Как мы стали надомниками: о плюсах и минусах удалённой работы

14:52, 23.12.2020 1730

Армия молодых и безработных

На этом фоне не удивительно, что еще до начала пандемии, в 2019 году резко начала увеличиваться официальная молодежная безработица в стране. Так, по данным «Российской газеты» в конце 2019 года доля официально неработающей молодежи в возрасте 20-24 лет составила более 15 %, а это в 3, 2 раза больше уровня общей безработицы. Среди молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет доля безработных еще выше – более 22 %, что в 4, 7 раза было выше уровня общей безработицы 2019 года.

Только в прошлом, 2020 году, на рынок труда впервые вышло около 1,5 млн человек. И это все молодые люди! Из них более 700 тыс. выпускников колледжей, около 500 тыс. выпускников высших учебных заведении и еще около 300 тыс выпускников школ, которые решили обойтись в своей жизни без специального образования и выйти сразу на рынок труда.

Нужна любая оплачиваемая работа

Надо ли говорить, что пандемия только усугубила все эти процессы. Количество рабочих мест, как легальных, так и нелегальных, в принципе стало меньше. И рассчитывать на них молодым людям, часто без образования и опыта, приходится в последнюю очередь.

Сегодня если посмотреть на рынок людей, ищущих работу в городе Бийске, то значительная доля среди них – именно молодежь. В основном это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Как показывает практика, молодые люди в Бийске редко ищут работу по специальности. А гораздо чаще пишут, что согласны на любую оплачиваемую работу. Уровень зарплатных ожиданий у них часто тоже очень неприхотливый и многие согласны на зарплату в 15-17 тысяч рублей за полный рабочий день.

Молодежь приглашают в детсады и торговлю

По факту, сегодня бийский рынок труда принять их всех не может. Среди всех сфер трудоустройства, молодежи наиболее просто трудоустроиться по бюджетным направлениям. Например, сегодня часто для работы в школах и детсадах работодатели готовы принять людей без опыта, но хотя бы с образованием. И это как раз шанс для выпускников учебных заведений.

Многие другие сферы деятельности даже при наличии вакансий сегодня требуют все чаще от соискателей опыт и конкретные навыки. А с ними у молодых людей как раз проблемы.

Исключение из правил – сфера торговли. Сегодня продажи не требуют специальных навыков работы. А обучить всем необходимым процедурам работодатель своих работников может сразу на месте. К тому же торговля все чаще предлагает гибкий график работы, что тоже очень привлекательно для молодых людей. Именно благодаря всем этим факторам мы видим среди кассиров и продавцов все больше молодых людей, включая и парней. Пока сфера торговли является наиболее реальным и массовым сектором для легального трудоустройства молодежи.

Получается, что проблема с трудоустройством молодых людей в ближайшие годы будет только нарастать. А пандемия, как уже говорилось, только «подлила масла в огонь». Бийску в этой ситуации может прийтись особенно непросто, поскольку наш город окружен сельскими районами, где сегодня довольно значимую часть населения составляют дети и подростки. И часть из них точно приедет в город жить и работать. Это все надо предвидеть заранее — потому что от незанятых делом молодых людей история обычно не ждет ничего хорошего.

Дорогие наши студенты: как бийчане учат детей в крупных городах

13:53, 21.10.2020 2759

Бийский рабочий