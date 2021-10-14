Бийск: Безобразия прошлой зимы не повторятся: в Бийске прошел смотр дорожной техники

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На уборку снега в Бийске впервые выйдет техника, приобретенная бывшим главой Мосиевским.

Еще с прошлого года уборкой снега зимой в городе занимаются «Приобское ДЭУ», «Дорожник» и «Бийскгортранс». В течение всего зимнего периода они обязаны по заключенному контракту обслуживать город. Сегодня на базе «Бийскгортранса» для СМИ провели смотр по подготовке техники.

– У приобского ДЭУ заключены действующие контракты до апреля 2022 года, поэтому они будут бесперебойно обслуживать город, – пояснила Ирина Скобкова, начальник управления ЖКХ, администрации Бийска. – В контракте заложена очередность уборки. Дополнительно будут заключаться договора по вывозу снега.

Бийск получит от региона новую дорожную технику

10:14, 18.08.2021 2198

Т ехника есть…

В 2021 году на базе МУП «Бийскгортранс» было создано новое структурное подразделение. Его цель – обслуживание дорог и тротуаров Бийска. В течение этого года администрацией города было приобретено 11 единиц техники. Причем, из них четыре – новые, а семь приобретались еще во времена, когда главой Бийска был Анатолий Мосиевский. Всего – 28, оставшиеся 17 единиц приобрели по губернаторской программе «Безопасные автомобильные дороги Алтайского края».

Конкретно на территории «Бийскгорстранс» представлена только техника, приобретенная по программе Губернатора Алтайского края.

Два погрузчика «Амкодор» (на три и пять тонн);

Четыре универсальные машины, которые могут работать как самосвальная техника, так и как машина, которая посыпает пескосоль в осенне-зимний период;

Машина, которая в весенне-летний период занимается уборкой той самой пескосоляной смеси, которая разбрасывается в зимнее время

…но ее недостаточно

– Администрацией Бийска заключено еще два контракта: с предприятиями «Дорожник» и «Приобское ДЭУ». Там дополнительно имеется техника, – поясняет Александр Лебедев, заместитель главы г.Бийска по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. – Но даже если учесть всю технику, из всех подразделений по обслуживанию города, можно сказать, что мы на грани фола. Ее еще недостаточно.

Дорожная техника Фото: Анна Сабанова, БР

И администрация города в лице его главы, и Губернатор, рассматривают варианты приобретения дополнительной техники на следующий 2022 год. Вся же имеющаяся техника находится в исправном состоянии, потому что в течение лета был произведен необходимый ремонт.

Чистые тротуары и частный сектор

– Проблема прошедшей зимы 2020-2021 гг. показала, что у нас слабое звено – это тротуары, – отвечает на вопрос корреспондентов Александр Владимирович. – В ближайшее время будет приобретена специальная техника именно для их уборки. Пока что у нас есть трактора МТЗ, которые позволяют чистить тротуары, но ширина трактора больше двух метров, и поэтому чистить тротуары шириной 1,5м не получится. Что касается частного сектора, то там будут работать три грейдера. Еще два грейдера есть у «Дорожника», и два – у «Приобское ДЭУ». Я думаю, этого будет достаточно.

Александр Лебедев, заместитель главы г.Бийска по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Фото: Анна Сабанова, БР

В первую очередь от снега будут убирать магистрали, а далее планово, частный сектор. Но основной упор делают на тротуары.

– Очень часто жители обвиняют нас, что мы делаем уборку так, чтобы только водителям было комфортно. А мы все же больше переживаем за пешеходов.

Дорожная техника Фото: Анна Сабанова, БР

В конце ноября будет приобретена специализированная машина К-700, которая будет работать и как трактор для расчистки дорог отдаленных населенных пунктов: Жаворонково, Одинцовский посад, Фоминское. И в этот зимний период (2020-2021) там дорога даже качественнее убиралась, чем внутри Бийска.

Снег будут вывозить

В настоящий момент уже заключены контракты со специализированными организациями, которые будут вывозить снег. Погрузочная техника для этого есть.

В этом месяце директор «Бийскгортранса» выезжает на завод: приобретена одна единица аэродромной техники (на базе ЗИЛ-131) по расчистке снега. В этот год есть уверенность, что «безобразия» прошлой зимы не повторятся.

И вы не подведите

Дорожная техника Фото: Анна Сабанова, БР

Дорожники также обращаются к жителям Бийска, чтобы они обратили внимание, как паркуют свои машины. Потому что такая проблема существует не только зимой, но и летом – из-за них не проехать дорожной технике. Соответственно, и работа не будет выполнена.

– Частенько водителю комфортно поставить машину возле дома, и ему глубоко без разницы, что это мешает проходу техники и людей. Мы выстраиваем отношения с ГИБДД, и если машина стоит под запрещающим знаком – будут приниматься меры, – предупредили в администрации.

Для нового зимнего сезона Алтайский край приобретет больше техники

17:44, 11.10.2021 582

Бийский рабочий