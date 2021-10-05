Бийск: Без поблажек: Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за COVID

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Минпросвещения не планирует массового закрытия школ из-за пандемии, локдауна в системе образования не будет

Об этом ТАСС заявил министр образования Сергей Кравцов. Он также отметил, что в РФ из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. По его словам, ограничения коснулись работы порядка 60 школ в 28 регионах, то есть менее 0,15% от всех школ страны. При этом в большинстве случаев речь идет о сезонных заболеваниях, таких как ОРВИ и грипп.

— Каждый регион принимает соответствующее решение о закрытии школ исходя из эпидемиологической ситуации.

По данным ведомства, сегодня в России нет регионов, где полностью введена удаленка в школах.

— Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем, — сообщил Кравцов.

Напомним, как и в прошлом году, с 1 сентября2021 года в российских школах усилили противоэпидемические меры. Кроме того, в министерстве также поддержали инициативу о недопустимости принудительной вакцинации или санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования. Также там заявляли, что не будут требовать от школьников прививки от коронавируса для допуска на занятия.

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16:18, 03.10.2021 573

Бийский рабочий