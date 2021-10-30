Бийск: Бесстрашные: осенью жители Алтайского края стали чаще смотреть ужастики

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С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Алтайского края вырос на 20%.

Это выяснили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Чаще всего зрителей интересуют сюжеты про апокалипсис, их выбрал каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

Повышенное внимание к фильмам ужасов специалисты объясняют осенней хандрой и желанием жителей региона снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Психологи считают, что фильмы ужасов снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Также популярность ужастиков могла возрасти к Хэллоуину, 31 октября. Обычно в этот день просмотры кинокартин в жанре хоррор подскакивают в два раза.

Среди сериалов в жанре хоррор жители Алтайского края чаще всего выбирают экранизацию романа Стивена Кинга «Противостояние», на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». Среди фильмов верхние строчки рейтинга заняли «Проклятие спящей красавицы» и «Синяя бездна 2», каждый из которых набрал в среднем 4% аудитории.

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18:41, 26.10.2021 795

Бийский рабочий