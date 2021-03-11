Бийск: Берегите руки-ноги: бийчане возмущены состоянием автобусных остановок

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Жители Бийска боятся укатиться под автобус. Бийчане возмущены состоянием остановок общественного транспорта.

Как говорят люди, утром обочины и тротуары покрыты льдом, и многие уже были свидетелями опасных ситуаций.

По словам бийчан, коммунальщики не особо спешат на помощь к горожанам. В прошлом году, как говорят люди, было и то лучше. Сейчас состояние тротуаров и обочин оставляет желать лучшего. Как отмечают пассажиры, лед на остановках не убирают, да и песком посыпают не везде. Судя по всему, ситуация такая же, как и со снегом на дорогах. Видимо, с приходом весны проблема решится сама собой.

В Бийске возобновлено движение трамваев до Лесозавода

17:57, 09.03.2021 619

Бийский рабочий