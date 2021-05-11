Бийск: Березосок: народные приметы на 11 мая

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Народный праздник Березосок отмечается 11 мая.

В этот день березовый сок считается волшебным, напитанным большой силой восстановления и исцеления человеческого организма.

Березу на Руси издавна почитали и уважали. Ее красоту воспели многие поэты, певцы и художники, как отечественные, так и зарубежные. Кору, листья, сережки, сок до сих пор используют в лечебных и профилактических целях.

Берёзовый сок собирали и заготавливали впрок. При его сборе использовали специальные возвышения. Чем выше взят натуральный сок, тем он ценнее, вкуснее и целебнее. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.

Знахари в этот день готовили лекарства от лихорадки, отеков, подагры, застарелого ревматизма, артрита и множества других заболеваний. Специальный отвар из лечебных трав смешивали с березовым соком. Употребляли сок и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день также как и противовоспалительное средство.

По народному поверью, 11 мая нельзя стричь ногти и волосы младенцу; прокалывать себе уши (можно оглохнуть); планировать помолвку (брак будет недолговечным); белить хату (можно выбелить из своего дома удачу и здоровье).

Народные приметы на 11 мая:

Если звезды сильно мерцают на рассвете – будет дождь в самое ближайшее время.

Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.

Весь день дует ветер с юга – летом будет много урожая, а также гроз.

Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды – год будет урожайным.

Понизилась температуре до окончания дождя – в ближайшие дни погода улучшится.

Береза распустилась – пора овес сеять, дуб распустился – пришло время для посадки гороха.

Бийский рабочий