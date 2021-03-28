Бийск: Бьем копилки: банк России запустит сбор монет у населения

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Это необходимо для возврата монет в оборот.

Эксперимент по сбору монет у населения запланировали провести в Банке России, сообщает «Российская газета». Такая необходимость возникла из-за того, что регулятор ежегодно заказывает изготовление огромного числа монет, но их реальное использование в расчетах постоянно сокращается.

— Львиная доля монет вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у россиян, они потом не не знают, что с этой наличностью делать — поясняют в Банке России.

Сбор монет у граждан будет производиться через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной.

Пилот по сбору монет у граждан пройдет в 2022 году в одном из российских регионов, где фиксируется низкая доля возврата монеты из обращения. Отмечается, что если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

Бийский рабочий