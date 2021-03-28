ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бьем копилки: банк России запустит сбор монет у населения

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

6

Это необходимо для возврата монет в оборот.

Эксперимент по сбору монет у населения запланировали провести в Банке России, сообщает «Российская газета». Такая необходимость возникла из-за того, что регулятор ежегодно заказывает изготовление огромного числа монет, но их реальное использование в расчетах постоянно сокращается.

— Львиная доля монет вскоре после выпуска в обращение оседает в копилках у россиян, они потом не не знают, что с этой наличностью делать — поясняют в Банке России.

Сбор монет у граждан будет производиться через специальные автоматы. Комиссии за прием монеты не будет или она будет минимальной.

Пилот по сбору монет у граждан пройдет в 2022 году в одном из российских регионов, где фиксируется низкая доля возврата монеты из обращения. Отмечается, что если эксперимент пройдет успешно, то применение аппаратов по приему монет будет расширяться.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar