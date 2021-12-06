Бийск: Белокуриха вошла в тройку популярных курортов для отдыха на Новый год

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Белокуриха наиболее привлекательна для катания на лыжах и оздоровления

Туристический портал ТурСтат в ноябре провел онлайн-опрос на тему, на каком курорте лучше всего отдыхать и праздновать наступающий Новый год. В нем приняли участие более чем 50 тысяч посетителей сайта.

По итогам опроса составлен рейтинг самых лучших российских горнолыжных курортов для отдыха на Новый 2022 год.

Третью строчку в топ-10 заняла Белокуриха, уступив только курортам Роза Хутор в горах Сочи и Эльбрусу в Кабардино-Балкарии. Белокуриха, по мнению опрошенных, наиболее привлекательна для катания на лыжах и оздоровления, сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Белокуриха стала лучшим курортом в проекте «Сокровища России»

11:47, 27.11.2021 891

Бийский рабочий