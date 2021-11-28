Бийск: Белокуриха стала лучшим курортом в проекте «Сокровища России»

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Журнал National Geographic Traveler подвел итоги всероссийского голосования в ежегодном проекте «Сокровища России»

Онлайн-голосование за лучшие туристические объекты и события, выдвинутые регионами, продолжалось четыре месяца и финишировало 30 октября. Первой в пятерке призеров в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» оказалась Белокуриха.

Как пояснили в Алтайтурцентре, в финале голосования Белокуриха набрала 24% голосов, опередив Зеленоградск – курорт на Балтийском море (22%). Замкнул тройку призеров полуостров Копылово в Самарской области (12%). В топ-5 номинации, который зафиксировали организаторы конкурса, также вошли курорт Нальчик и соленое озеро Баскунчак.

Проект «Сокровища России-2021» журнала National Geographic Traveler выдвинул на всенародное голосование популярные туристические объекты, события и маршруты из разных регионов страны. Алтайский край был представлен в восьми из десяти номинаций.

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08:05, 17.11.2021 4029

Бийский рабочий