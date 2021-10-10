Бийск: Белокуриха попала в десятку популярных горнолыжных направлений на зиму 2021-2022

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Горнолыжный сезон в Алтайском крае открывается в конце ноября – начале декабря.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать покататься на горных лыжах и сноуборде с ноября 2021 по январь 2022.

В десятку самых популярных направлений для активного зимнего отдыха вошел курорт Белокуриха в Алтайском крае, сообщает «Алтайтурцентр». Список направлений аналитики составляли на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 ноября 2021 по 31 января 2022.

— В тройку самых популярных направлений для активного зимнего отдыха составили горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, курорты Красной Поляны и курорт Белокуриха в Алтайском крае, — говорится в исследовании.

Горнолыжный сезон в Алтайском крае открывается в конце ноября – начале декабря и заканчивается в конце марта. В городе Белокурихе и его окрестностях несколько горнолыжных комплексов.

В топ-10 недорогих горнолыжных направлений России также вошли горнолыжные трассы на Ай-Петри в Ялте, горнолыжный центр «Банное» в Башкирии, горнолыжные комплексы «Северный склон» в Токсово Ленинградской области, «Спорт-Экстрим» в Златоуст Челябинской области, а также горнолыжные комплексы Тюмени, Перми и Екатеринбурга.

По статистике, туристы бронируют жильё на горнолыжных курортах от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,2 до 10 тысяч рублей в сутки.

В Алтайском крае ищут способы привлечь в регион европейских туристов

13:11, 09.10.2021 427

Бийский рабочий