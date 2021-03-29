Бийск: Белые цапли прилетели на Алтай раньше обычного

0

В этот раз птиц заметили 26 марта — это самая ранняя регистрация, несмотря на запаздывающую весну.

На юге Сибири сквозь снега прорываются первые крылатые мигранты. Необычно рано был замечен могильник у Красноярска, в Иркутской и Новосибирской областях, Забайкалье и в Алтайском крае появились полевые жаворонки, в Восточной Сибири летят монгольские чайки, а в Западной – халеи, сообщает Союз охраны птиц России.

Раньше обычного на Алтай прилетели и большие белые цапли. В последние годы практически каждую весну они появляются у Барнаула. В этот раз их заметили 26 марта — это самая ранняя регистрация, несмотря на запаздывающую весну, рассказал в соцсетях Алексей Эбель известный биолог и орнитолог.

— Прилетают помаленьку в Сибирь, несмотря на неспешную весну. Вот и большие белые пожаловали. Мягко говоря, слегка некомфортно им, но «труба зовёт».Куда они потом отлетают — непонятно, т.к. где-то рядом с Барнаулом встреч в гнездовой сезон нет. И восточнее Барнаула они не встречаются (эти прилетают с запада), — написал исследователь.

Большая белая цапля – птица удивительно красивая и грациозная. Белоснежное оперение, длинная s-образная шея, темно-серые лапы и длинный, окрашенный в желтый цвет клюв – визитные карточки белой цапли, отличающие ее от других видов цапель.

В ХIХ веке популяция большой белой цапли оказалась подорванной в большой степени из-за охоты на эту красивую птицу. Особые перья на спине, появляющиеся в брачный период — эгретки — использовались для украшения дамских шляп. Ради этого цапель уничтожали в огромных количествах, причем на территории обоих полушарий. Для спасения уничтожаемых птиц, и больших белых цапель в первую очередь, было создано знаменитое Королевское общество охраны птиц (Великобритания), которое сейчас является крупнейшей природоохранной организацией Европы. В настоящее время на больших белых цапель нигде не охотятся.

Бийский рабочий