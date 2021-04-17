Бийск: «Беда от нежного сердца»: бийских зрителей ждет новая театральная премьера

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Бийский Драматический Театр приглашает зрителей на премьеру нового спектакля.

«Беда от нежного сердца» — лёгкая, занимательная комедия в одном действии со сватовством влюбчивого молодого человека, готового влюбляться с полуслова, с полу-взгляда в каждую более или менее привлекательную девицу.

Яркие краски, забавные персонажи, россыпи светлого юмора вплетаются в незамысловатую, подчас наивную, весёлую и искрящуюся озорством, музыкой и песнями, испещрённую любовью и пылкими страданиями историю. Актёры поют и танцуют, невероятно смешно отыгрывают все перипетии сюжета и создают удивительную атмосферу праздника, где чувства искренни и свежи, и где неизбежно торжествует нестареющая истина: ни за какие деньги нельзя купить ни любовь, ни честь, а истинное чувство, как и благородное сердце, обязательно ждёт заслуженная награда.

Премьеры спектакля состоятся: 23,24,25,30 апреля и 1-2 мая.

Бийский рабочий