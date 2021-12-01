ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Барнаульский активист: решение поделить московские трамваи с Бийском — бред

Горняк22
14 часов Ago

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Общественник заявил, что Бийск не умеет пользоваться вагонами Tatra

Барнаульский общественник и краевед Данила Дегтярёв высказался по поводу решения алтайских властей поделить «собянинские» трамваи с Бийском.

Он заявил amic.ru, что наукоград не имеет технической возможности эксплуатировать чешские вагоны Tatra Т3SU. Общественник считает, что подаренные трамваи будут простаивать в депо. Дягтярев призвал власти оставить все вагоны в Барнауле, заявив, что там на них будет большой спрос.

— Это бред сивой кобылы. Бийск не умеет пользоваться вагонами Tatra. Московские трамваи у них будут стоять без дела. Где они запчасти будут брать для трамваев? У Бийска уже в наличии есть шесть таких чешских вагонов Tatra. Они простаивают в депо без дела. А один вагон Tatra вообще недавно сгорел, — заявил активист.

Он сравнил решение отдать трамваи Бийску, с подарком в виде машины с механической коробкой передач, человеку умеющему кататься на автомате.

— К тому же администрация Барнаула оплатила перевозку трамваев в наукоград из своих средств. Это нечестно, – считает общественник.

Историк также заявил, что ранее власти Москвы бесплатно раздавали регионам страны вагоны КТМ, которые используются в Бийске. Но наукоград не подавал заявку на их получение.

Отметим, что в Бийске трамваи ждут. В «Бийскгортрансе» планировали, что московские вагоны появятся на улицах города уже в этом году.

Барнаульский активист: решение поделить московские трамваи с Бийском - бред1

Московские трамваи могут выйти на линию в Бийске уже в этом году

12:05, 29.09.2021 2398

 

Бийский рабочий

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