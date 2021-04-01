Бийск: Банк России выпустил памятные монеты к 60-летию первого полета человека в космос

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Банк России выпускает в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос».

Центральный банк России в преддверии Дня космонавтики выпустил в обращение памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос».

В обращение выпущены монеты номиналом 25 рублей из серебра и из недрагоценных металлов, в том числе с цветным покрытием, сообщает пресс-служба Банка России.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных – зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности имеются надписи: «12 апреля 1961 г.», «60 лет первого полета человека в космос». На лицевой стороне монет традиционно расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации.

Тираж монет из недрагоценного металла и с цветным покрытием — 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно, серебряных монет и в цвете 1 тыс. и 500 штук соответственно.

Бийский рабочий