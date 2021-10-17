Бийск: Банки начали взимать комиссию за перевод денег на карту другого банка

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Есть мнение, что такая политика может быть связана с ужесточением контроля Центрального банка за денежными операциями

Банки начали взимать комиссию за перевод денежных средств с карты на карту сторонней кредитной организации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные об изменении тарифов в Альфа-банке и в ОТП Банке.

По данным «Известий», в ОТП Банке комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» взималась с четырех из пяти кредитных карт. Она составила 2%, но не менее 90 рублей. Однако на сайте банка информация о запуске тарифа на ввод комиссии не указана.

Аналогичная ситуация наблюдается в Альфа-банке. При переводе денег на карту другой организации банк расценивал операцию как «квази-кеш» (операции, приравниваемые банком к операциям с наличными денежными средствами) и списывал одним платежом большую сумму, чем переводил клиент. Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей).

При этом на сайте Альфа-банка нет официальной информации о платном взимании денег с карты. Позже представители банка заявили, что проводили пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей. Одному из держателей карт, по информации газеты, вернули деньги, списанные в качестве дополнительного сбора.

Как сообщают «Известия», Сбербанк, «Открытие», Райффайзенбанк и Росбанк заявили, что перевод денег с карты на карту другой кредитной организации является бесплатным для клиентов.

Как не допустить хищения денежных средств с банковских карт, рассказали эксперты

19:01, 05.03.2020 1244

Бийский рабочий