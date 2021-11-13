Бийск: БАДы от коронавируса. Коротко о ситуации с COVID на 13 ноября
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Минобороны РФ сообщило о разработке биодобавки против COVID под названием «КовБАД»
- За последние сутки в России выявили 40 123 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней, с 6 по 10 ноября, показатель оставался ниже указанной отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс.
- За последние сутки в России от заражения коронавирусом умерли 1235 человек, следует из данных оперативного штаба. Общее число летальных исходов среди заболевших CОVID-19 после этого выросло до 252 926.
- Ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков.
- Россия не планирует вводить платное лечение от COVID-19 для россиян, которые не сделали прививку. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- На теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона. Юристы предупреждают, что гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов.
- В Кремле знают о предложении правительства ввести обязательные QR-коды для железнодорожных и авиаперевозок, а также для посещения общественных мест, эта инициатива соответствует мировой практике.
- Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.
- Геннадий Онищенко: введение QR-кодов в систему железнодорожного сообщения и авиаперевозок оправдано, это позволит увеличить уровень вакцинации населения.
- Минобороны РФ сообщило о разработке биодобавки против COVID под названием «КовБАД». После проведенной оценки эффективности разработанных образцов в отношении COVID-19 в начале ноября на один из них получено свидетельство о государственной регистрации.
- Посещаемость торговых центров в России может сократиться на 50-60% из-за введения QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, а их выручка может упасть до 50%. Такое мнение выразил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.
- Дмитрий Песков: высокие титры антител сохраняются у президента РФ Владимира Путина после вакцинации от ковида, президент ревакцинируется по рекомендации врачей.
- Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса Свердловской области готов рассмотреть вопрос о введении QR-кодов на покупку алкоголя в регионе. Ранее с такой инициативой выступил один из местных рестораторов.
Не эпидемиологическая, а паническая: бийчане рассуждают об обстановке в городе
12:12, 12.11.2021 2136