ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Аукцион по ремонту бийского Второвского пассажа признан несостоявшимся

Горняк22
20 часов Ago

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Подрядчиков на ремонт бийского памятника культурного наследия не нашлось

Подведены итоги электронного аукциона на право ремонта пассажа Второва в Бийске.

Напомним, город объявил о планируемом ремонте одного из главных памятников архитектуры Бийска — Второвского пассажа.

В отличие от своего соседа-погорельца Фирсовского пассажа, Второвский эксплуатируется. Здесь расположены городские управление образования и управление культуры, спорта и молодежной политики.

Так выглядит кровля Второвского пассажа сейчас1 Так выглядит кровля Второвского пассажа сейчас Фото: Анатолий Машонкин

Реставрация памятника полностью оценена в 230 млн руб. Понятно, что единоразово выделить такую сумму город в состоянии, поэтому памятник решено ремонтировать поэтапно. Проектная документация это позволяет.

Аукцион по ремонту бийского Второвского пассажа признан несостоявшимся2

В Бийске отремонтируют крышу Второвского пассажа

12:31, 30.09.2021 5519

Сейчас первоочередная задача — отремонтировать кровлю здания. На это город готов выделить более 26 млн руб.

Подрядчик должен демонтировать рыхлой кирпичную кладку вдоль карниза кровли, заменить элементы конструкции крыши, очистить помещения чердака, нанести огнезащитное покрытие, смонтировать слуховые окна, ограждения кровли, отреставрировать кованные ограждения и шпиль.

Именно эта «башенка» является одним их самых узнаваемых элементов пассажа. Угол здания венчает массивный восьмигранный чешуйчатый купол с главкой и шпилем и четыре круглых слуховых окна в виде роз.

Купол пассажа Второва3 Купол пассажа Второва Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Работы должны быть завершены до 31 августа.

Однако пока желающих взяться за нее не нашлось. На аукцион по ремонту кровли памятника архитектуры не заявилось ни одно предприятие.

Кстати, потенциальный подрядчик должен иметь лицензию на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее разработчик проектной документации — реставрационная мастерская «Ренессанс», отмечала, что могут возникнуть проблемы с поиском местных подрядчиков для такой работы.

Аукцион по ремонту бийского Второвского пассажа признан несостоявшимся4

ЗАГС, галерея, ресторан: в Бийске планируют восстановить Фирсовский пассаж

16:35, 13.09.2021 8297

 

Бийский рабочий

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