Бийск: Автомобиль с четырьмя детьми попал под поезд в Алтайском крае

2

Трое детей погибли на месте

В понедельник, 29 ноября на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом.

Как пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, переезд, на котором произошла авария, оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.

Сообщается, что за рулем автомобиля была женщина, а в салоне – четверо детей. В результате ДТП трое детей погибли на месте, водитель и ребенок получили телесные повреждения.​​​​​​​

На место происшествия выехал заместитель прокурора Алтайского края Петр Новиков. Прокуратурой Алтайского края организована проверка, в рамках которой будет оценено соблюдение законодательства о дорожной деятельности, в части содержания и эксплуатации автомобильной дороги, ведущей к переезду.

Под Барнаулом поезд несколько километров протащил за собой легковой автомобиль

09:21, 22.11.2021 6304

Бийский рабочий