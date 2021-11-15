ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Автомобилистов предупреждают о метели на трассе Бийск-Барнаул

Горняк22
11 часов Ago

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Погодные условия и дорожная обстановка за городом оставляют желать лучшего

Те, кому довелось в эти минуты оказаться на трассе, сообщают о сильной метели на трассе Бийск-Барнаул. Водители говорят о плохой видимости. Из-за сильного ветра и осадков дорогу видно лишь на пару метров вперед.

Кадрами с заметенной дорогой поделились подписчики страницы @solundar04.

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Публикация от Новости Горного Алтая (@solundar04)

В Алтайавтодоре ранее предупредили, что 14 ноября по северу региона возможны умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления, слабая метель. На дорогах гололедица.

Автомобилистов предупреждают о метели на трассе Бийск-Барнаул1

ГИБДД Алтайского края призвала пешеходов к осторожности из-за непогоды

08:57, 14.11.2021 383

Бийский рабочий

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