Бийск: Автомобилистов предупреждают о метели на трассе Бийск-Барнаул
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Погодные условия и дорожная обстановка за городом оставляют желать лучшего
Те, кому довелось в эти минуты оказаться на трассе, сообщают о сильной метели на трассе Бийск-Барнаул. Водители говорят о плохой видимости. Из-за сильного ветра и осадков дорогу видно лишь на пару метров вперед.
Кадрами с заметенной дорогой поделились подписчики страницы @solundar04.
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В Алтайавтодоре ранее предупредили, что 14 ноября по северу региона возможны умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления, слабая метель. На дорогах гололедица.
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08:57, 14.11.2021 383