Бийск: Автомобили бийчан проверили на наличие запрещенных веществ и оружия

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В Бийске прошла масштабная оперативно-профилактическая операция «Сигнал».

В целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики и пресечения преступлений и административных правонарушений полицейские Бийска провели на территории наукограда комплексную операцию «Сигнал». Для несения службы были привлечены порядка полусотни правоохранителей.

Инспекторы ДПС останавливали водителей, проверяли документы, осматривали совместно с кинологом и служебной собакой салон и багажник на наличие запрещенных веществ и оружия. В ходе операции было проверено около сотни автомобилей, составлено 25 протоколов за нарушения правил дорожного движения. Один автомобиль помещен на штрафстоянку.

Кроме того, полицейские побывали в местах концентрации подростков, выявили нарушения закона о пребывании несовершеннолетних в общественных местах, проверили предприятия торговли и общепита.

В Бийске задержали водителя с правами, распечатанными на принтере

16:15, 10.10.2021 1117

Бийский рабочий