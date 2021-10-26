Бийск: Автохлам как памятник: брошенные машины во дворах Бийска стоят годами

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Избавиться от автохлама будет не просто, и затратно по времени, если его владелец не известен

Единый подход

В то время, как владельцы железных и капитальных гаражей возле жилых домов хранят в них что угодно, кроме автомобилей, владельцы авто паркуются возле своих домов. Удобно – зимой перед тем, как выехать на работу, можно поставить машину на прогрев, и вообще – автомобиль всегда рядом. Часто на одну семью приходится более одного транспортного средства. Борьба за место под солнцем, или если быть ближе к нашим реалиям – место на парковке придомовой территории, стало очень важным.

Техническое состояние брошенных автомобилей не привлекает даже воров Фото: Анна Сабанова

Иногда соседям удается договориться, и они распределяют места так, чтобы никому не было обидно. Но чаще всего, ситуация стоит достаточно остро. Поэтому лишнее занятое автохламом место, конечно, вызывает интерес.

Если машина, не важно, в каком она техническом состоянии, припаркована во дворе по всем правилам, и не мешает проезду, то убрать ее просто так нельзя.

Все-таки – частная собственность. Выход один – искать хозяина через суд. Подать заявление на хозяина заброшенной машины должна УК или ТСЖ.

– У нас тоже стоит такая «брошенка» уже много лет. Обращались в полицию – но воз и ныне там… – делятся результатами такой борьбы в соцсетях.

Одни бийчане уверены, что просто так машины не должны стоять месяцами и занимать парковочные места:

– Если проблемой не заниматься, то мы придём к тому, что все парковки будут заняты бесхозными машинами. А владельцы машин, которым эти парковки нужнее, будут вынуждены парковаться на тротуарах и газонах, так как их места будут заняты.

Обычно автомобили стоят на выделенной парковке у жилого дома Фото: Анна Сабанова

Другие уверены, что и хозяин автохлама находится в тех же правах, что и владельцы «живых» машин:

– А чем ваша машина лучше его? Какая разница, сломанный он стоит или нет? У всех равные права на парковку. Либо все должны парковаться на паркингах. Подход должен быть един.

Ржавое корыто кем-то забыто

Причин, почему автомобиль стоит одинокий, никому не нужный, месяцами или годами, может быть несколько. Например, его хозяин попал в больницу, тюрьму, ушел в армию, уехал на вахту или с ним что-то случилось. Серьезное ДТП также делает из «лошадки» железный хлам, средств на починку которого может не хватать. Иногда транспорт становится просто не нужен, и хозяин «не заморачивается» с его утилизацией. Ценности у брошенных авто никакой нет, все, что можно было с него снять и унести – сняли и унесли.

Есть и оригиналы, которые используют свое авто не на ходу как кладовку. Выносят и заносят в него ненужный хлам, иногда даже счищают с крыши листья и снег. Бросил и забыл. Владельцы не убирают мусор возле машины и с нее Фото: Анна Сабанова

– Я не против того, чтобы машины хранили неделю – по нескольку недель на одном месте (главное, чтобы не годами). Но в этом случае должно быть обеспечено должное развитие инфраструктуры, – считает Сергей, житель дома, где парковка занята автомобилем не на ходу. – Но должно быть такое развитие, чтобы парковок хватало всем.

– Я один раз в нашем чате по дому написала про два года стоящий сломанный микроавтобус, что чего он стоит занимает парковочное место? – делится историей в соцсетях жительница многоквартирного дома. Осудили все! А я считаю так: починить денег нет – продай, убери со двора эту недвижимость, не мешай людям ставить свои машины! И так дефицит этих парковок. В Европе за такие ржавые корыта штрафы выписывают. У нас всем все равно.

Брошенный автомобиль потенциально опасен для своих целых авто-соседей Фото: Анна Сабанова

Действительно, самостоятельно передвигать чужое авто нельзя, может даже сойти за угон. Нужно обязательно обращаться в специальные службы.

Автомобиль признают брошенным, если:

Стоит на общественной территории (придомовая, дорога);

Его конструкция не целостная;

Он не имеет собственника.

Место для нового места

Если собственник брошенного авто известен, дело вполовину становится легче. В ином случае, его потребуется установить, подключив госслужбы.

Например, обратиться в городскую администрацию через интернет-приемную. Там ваше обращение обработают и направят в соответствующую инстанцию. Описать все нужно как можно подробнее: марку автомобиля, его местонахождение, в каком он состоянии. Можно собрать свидетельские показания других жильцов дома. Лучше также приложить фото.

Использовать магазин как склад? Некоторые бийчане так и делают Фото: Анна Сабанова

Если хозяин так и не будет найден, на нем разместят уведомление с комиссией акта: привести в надлежащее состояние или утилизировать.

Хотя может получиться ситуация, как в итальянском городе, где брошенный автомобиль убрали с дороги только спустя 47 лет. Все дело в том, что его владелец платил транспортный налог, и даже страховал автомобиль.

Брошенные машины в бийских дворах становятся проблемой

08:54, 09.07.2021 5273

Бийский рабочий