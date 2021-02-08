Бийск: Автоэксперт поделился лайфхаками, как можно подготовить машину к весне • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Автоэксперт поделился лайфхаками, как можно подготовить машину к весне

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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Для поддержания рабочего состояния необходимо пару раз в месяц проехать до 12 километров со скоростью около 90 километров в час.

При неактивном использовании автомобиля зимой, важно правильно его подготовить к выездам весной. Об этом заявил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, для поддержания рабочего состояния машину необходимо «выгуливать» пару раз в месяц — проехать до 12 километров со скоростью около 90 километров в час.

— Для автомобиля в летний период нет ничего плохого, если он ездит немного. Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10‒12 километров со скоростью порядка 90 километров в час, — рекомендует эксперт.

В случае, если автомобиль всю зиму находится в гараже без эксплуатации, нужно грамотно осуществлять смазку резиновых элементов.

— Желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались.

Автоэксперт поделился лайфхаками, как можно подготовить машину к весне 1

Эксперт назвал температуру, ниже которой автомобили выходят из строя

18:10, 19.01.2021 733

 

Бийский рабочий

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