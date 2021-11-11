Бийск: Аврамий Овчар и Анастасия Овечница: что можно и нельзя делать 11 ноября

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Народный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница отмечается 11 ноября.

Традиционно в этот день устраивался Овчарный праздник. Пастухи пели, играли на рожках и поздравляли свои отары с последним днем выпаса. Хозяева расплачивались с пастухами. Им не только выдавали деньги, но и дарили подарки, угощали яичницей. Женщины приносили им гостинцы — пироги из свежей муки. Однако, самым главным угощением этого дня был овечий и козий сыр. Готовили и подавали его к столу зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины.

Многие из крестьян были уверены в том, что только одна угодница Анастасия может спасти беззащитных овечек от волков и сохранить их от различных болезней. Сельские овчары и пастухи очень часто молились святой Анастасии и ставили на деревьях в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы в полной уверенности, что она является надежной охраной для овец от всякой опасности, особенно от диких зверей.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец. При этом приговаривали: «Теплу конец – пора стричь овец». При стрижке овец в ножницы на ночь клали по клоку шерсти – для Макоши. В южных районах стрижка, напротив, заканчивалась. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Народные приметы на 11 ноября:

Пошел дождь – значит, скоро наступит зима.

На Настасью-овчарницу наблюдаются первые заморозки.

Волки в стаях рыскают по полям – быть голоду, эпидемии или другому несчастью.

В этот день медведь ложится в берлогу и начинает сосать лапу, на Сретенье переворачивается и сосёт другую лапу, а на Благовещенье – выходит из берлоги.

Родившиеся в этот день будут иметь долгую и плодотворную жизнь. Им дано хорошо понимать скотину. Носить им следует янтарь.

Атмосферное давление снижается медленно — к ветреной и дождливой погоде.

Бульдог (физически здоровый) отказывается от пищи, становится вялым — к непогоде.

Вороны беспричинно раскаркались всей стаей — к морозу.

Если хозяин стада 11 ноября отблагодарит пастуха, то в следующем году его овцы будут в целости и сохранности.

Перед тем, как проводить стрижку овец, важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы задобрить духов.

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой. Если повесить бусы на видное место – это защитит от злых духов.

Бийский рабочий