Бийск: Авдеев день: что можно и нельзя делать по народному календарю 2 декабря

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По народному календарю 2 декабря 2021 года отмечается день Авдея Радетеля, а православная церковь вспоминает святого Авдия

2 декабря в православной традиции принято вспоминать молитвами святого пророка Авдия. По преданию, он родом из села Вифарама, что было близ Сихема. На Руси верили, что святой Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию, за что наши предки назвали его Радетелем.

На Руси верили, что этот святой является покровителей семьи, достатка благополучия, ему молились, прося, чтобы дом был полной чашей.

В этот день категорически нельзя конфликтовать с родными и близкими, нельзя спорить с семьей и выяснять отношения. Для того, чтобы год был удачным необходимо, чтобы день прошел в любви и согласии с семьей.

Также этот день считается крайне неблагоприятным для путешествий и долгих дорог, вообще сегодня лучше воздержаться от выхода на улицу, наши предки верили: чтобы не забелеть, сегодня лучше отсидеться дома. Нельзя сегодня также отправляться в гости.

Нельзя надолго оставлять открытыми окна и двери, чтобы не впустить в дом злых сущностей, как верили предки.

Будьте осторожны в высказываниях. Сейчас люди чрезмерно восприимчивы к любой критике. Лучше воздержитесь от любого вида комментариев, чтобы избежать конфликтов.

Обратите внимание и на отношения внутри коллектива. Есть вероятность, что кто-то из коллег строит против вас козни. Все проблемы постарайтесь решить мирно.

В любовных делах же, напротив, все складывается максимально удачно. Со второй половинкой у вас стали более доверительные отношения, это благодаря каждодневному труду с обеих сторон. Берегите и цените обретенные чувства.

Именины 2 декабря отмечают Вениамин, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Федор.

Народные приметы на 2 декабря

Если 2 декабря пошел снег, то зима будет холодной, а весна — поздней.

Если на небе не видно ни облачка, то стоит ждать морозов.

Если день выдался пасмурный, то скоро ожидается потепление.

Если ветер изменил направление, то погода скоро испортится.

Гороскоп: что ждет знаки зодиака 2 декабря 2021 года

16:00, 01.12.2021 976

Бийский рабочий