Бийск: Авантюрный детектив: о чем сериал «Алиби», премьера которого стартует на Первом

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С 18 октября на Первом канале стартует премьера нового многосерийного фильма «Алиби».

«Алиби» — это 16-серийный авантюрный детектив о сценаристе, который ведет успешный тайный бизнес по созданию алиби, пока его клиенткой не становится собственная жена, пытающаяся скрыть измену.

Главный герой картины Петр Решетников — успешный сценарист и писатель, любящий муж и отец. Но параллельно с этой жизнью он ведет еще одну, где руководит агентством по созданию алиби для неверных супругов, проворовавшихся дельцов и проштрафившихся политиков. Герой скрывает эту работу даже от самых близких и удачно совмещает два мира, пока в качестве клиентки к нему в контору не приходит жена, чтобы скрыть измену.

— Команда во главе с продюсером Александром Цекало — сценарист Дмитрий Лемешев, креативный продюсер Александр Котт и режиссер Нурбек Эген — придумывала сериал на стыке жанров. «Алиби» — это и драма человека, вынужденного переосмыслить свою жизнь, и детективная история, и, местами, легкая комедия, — рассказывают на Первом канале.

Главную роль в сериале исполнил Евгений Стычкин («Троцкий», «Гоголь», «Измены»), для которого проект стал очень личным. По признанию самого актера, он впервые так много вложил в роль от себя. В роли жены Решетникова появляется реальная супруга Стычкина — Ольга Сутулова («Красные браслеты», «Последний министр», «Содержанки»). Таким образом экранную семью сыграли настоящие супруги. Идея взять на главные роли именно семейную пару принадлежала Александру Цекало.

Гипнотический детектив: о чем новый сериал «Инсомния » с Гошей Куценко

18:42, 13.10.2021 713

Бийский рабочий