Бийск: Артемьев день. Что обязательно нужно сделать по народным приметам 2 ноября

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В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Артемия Антиохийского

Другие названия праздника: «Артемий», «День атаманов», «День поминовения всех усопших».

Артемия почитают своим покровителем военачальники и атаманы. Считалось, что мольбы в Артемьев день могут избавить воинов от нелепой смерти. 2 ноября организовывались пиршества для атаманов, предводителей других рангов и их дружин, во время которых не зазорно считалось подносить военачальникам дары. В основном это было холодное и огнестрельное оружие, щенки для псовой охоты, в общем, чисто мужские подарки.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам. С этого дня к деревням начинали приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод.

В деревнях со 2 ноября дня начинали рубить капусту, которая была одной из любимых закусок русского народа. По этому поводу говорили: «На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше». Мужчины занимались починкой заборов, так как считали, что чем лучше да крепче забор, тем урожайнее будет следующий год.

Именины 2 ноября отмечают: Александр, Артемий, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ирина.

Народные приметы на 2 ноября

Если с утра иней покрывает деревья – в следующем году будет плохой урожай.

Если волки начали выть в Артемьев день — приближаются морозы.

Если волки близко подходят к домам и воют — зима будет голодной, а лето неурожайным.

Если белки прячут много орехов — зима будет холодной.

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14:10, 01.11.2021 3667

Бийский рабочий