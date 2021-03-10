Бийск: Ароматы Прованса: бийчане обсуждают, как в разных районах города вывозят мусор

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Некоторые дворы Бийска буквально утопают в мусоре, который не спешат вывозить.

Все выходные дни социальные сети пестрили яркими фотографиями цветов и поздравлениями с Международным женским днем. Картину портили только вечные городские проблемы: дороги, отсутствие в многоквартирных домах газа и невывоз мусора.

– Как прекрасно утром встать, посмотреть в окно, и увидеть чудесный , жизнерадостный вид, — иронично описывает бийчанка фотографию большой кучи мусора по ул. Васильева.

– Интересно, в этом городе хоть где-нибудь мусор вывозят? — поинтересовалась она, и тут же получила отклики как товарищей по несчастью, так и «счастливчиков», чьи дворы продолжают обслуживать в прежнем режиме.

– На ул. Восьмого марта — такая же живописная картина, не убирают вообще. Уже пройти становится негде.

– Заречье не всегда вывозят, видимо, только когда захотят.

­– Да, в Заречье уже скоро тоже все в пакетиках будет: уже вторую неделю не приезжает мусорка, которая по частному сектору ходит. Деньги при этом платим стабильно!

–По Нагорной всю зиму воюем. Если раз в две недели вывезут, то хорошо. Собаки растаскивают по частному сектору. У них отговорка — будто проезда нет, а у нас любые машины ездят нормально.

– На Ленинградской такая же картина, еще и «ароматы Прованса»!

При этом некоторые бийчане предлагали не портить праздники нерадостными мусорными фотографиями, и «начать с себя», а лучше обратиться непосредственно в свою УК или ТСЖ.

– Зеленый клин, новостройки: каждое утро стабильно убирают и вывозят мусор.

– На Севастопольской вывозят раз в два дня. Хоть и набирается мусор, но вывозят и на этом спасибо.

Также пользователи соцсетей сообщили, что регулярно убирают мусор по ул.Мартьянова, на Промышленной, в районе Котельщиков, в центре на пер.Коммунарском тоже «все чисто», а в пос. Сорокино вывозят ежедневно.

Бийский рабочий