Бийск: Арина Капустница: что можно и нельзя делать 18 мая

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Народный праздник Арина Капустница (Рассадница) отмечается 18 мая.

Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.

На Арину высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и поздние огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно рано утром в полном одиночестве, пока никто не видит, чтобы не сглазили. Считалось, что если за это дело возьмется мужчина, овощи зацветут и не дадут плодов. А еще при посадке рассады нельзя было есть хлеб, чтобы куры не выклевали капусту. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие.

Вечером того же дня старшая в семье женщина выходила к посевам с горшком, который заранее наполняла сорванной крапивой, желательно с корнями. Она ставила его вверх ногами в середине огорода или поля. Такие обряды проводились, чтобы оградить будущий урожай от дурного завистливого глаза, отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых и помочь растению вырасти сильным и плодородным. Крапиву сеяли и по краям грядки. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы и луга, чтобы избавиться от прошлогодней старой высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон». Выжег травы назывался «палом» и был очень вреден. Часто огонь переходил на лесные массивы.

Народные приметы на 18 мая:

Непогожий день – урожай хлеба будет хорошим.

Затяжной дождь с короткими перерывами предвещает ухудшение погоды.

По небу на север плывут большие облака – в скором времени начнется дождь.

Если рассада вбирает много воды – время сенокоса будет сухим. Если наоборот – будет дождливо.

Если в округе умолкли птицы – скоро начнется ненастье.

Гуси чистят перья в сухом месте – к похолоданию. Если они делают это в водоеме – будет тепло и ясно.

Бийский рабочий