ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Бийск: Аресты за отсутствие QR-кодов. Коротко о ситуации с COVID на 24 ноября

Горняк22
21 час Ago

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В одном из регионов всех непривитых посадили на вынужденную изоляцию – выходить можно только в магазин и выбросить мусор и то — с разрешения

  • За последние сутки в России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек.
  • Правительство выделило почти 5 миллиардов рублей на закупку лекарств против коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Планируется, что все медикаменты поступят в медицинские учреждения до конца 2021 года, добавил Мишустин.
  • Расширенное заседание профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по законопроекту о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест перенесено на более поздний срок, сообщил ТАСС источник в нижней палате.
  • Гинцбург: среди побочных эффектов после вакцинации подростков от коронавируса был лишь подъем температуры, максимально до 37,4. Антитела к коронавирусу у подростков после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.
  • Подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания: в поездках, при посещении мест массового пребывания или во время встречи со знакомыми, с которыми давно не виделись, сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.
  • Сергей Собянин: московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения.
  • Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря, заявил спикер Госдумы Володин. Он уточнил, что система кодов будет касаться: чиновников правительства РФ, членов Совета Федерации, приезжающих из регионов участников дискуссии вокруг законодательных инициатив, а также экспертов. Он также добавил, что уровень коллективного иммунитета среди депутатов, по последним данным, составляет 92%, а среди членов аппарата Госдумы — 97%.
  • В Казани арестовали на пять суток и оштрафовали на 2 тысячи рублей пассажира автобуса, ударившего кондуктора и брызнувшего в него из перцового баллончика за просьбу предъявить QR-код.

  • Пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов снизился на 20-30% — Минтранс.
  • Суд в Екатеринбурге назначил по 12 суток ареста противникам QR-кодов.
  • Секретарь Красноярской епархии РПЦ игумен Иннокентий Нилов заявил, что QR-коды не являются печатями антихриста и не говорят о близости конца света: «Кто привился, да не осудит не привитого, а кто не привился, пусть не осуждает того, кто сделал», рассказал священник.
  • В Югре непривитым запретили выходить на улицу. В муниципалитетах ввели обязательную самоизоляцию. Оставаться дома до 5 декабря обязаны жители Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района (село Леуши и поселки городского типа: Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья). А до 20 декабря запретили пускать в торговые центры детей до 14 лет без сопровождения родителей.
  • Жительница закрытого города Северск Томской области в прямом эфире местного телевидения на звонок о победе в лотерее по вакцинации от COVID-19 ответила, что лежит в ковидном госпитале.

Аресты за отсутствие QR-кодов. Коротко о ситуации с COVID на 24 ноября 1

«Чипы перенесли в карманы»: общественники Алтайского края спорят о QR-кодах

08:10, 20.11.2021 6515

 

Бийский рабочий

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