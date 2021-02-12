Бийск: АПК Алтая получил на развитие более 9,5 млрд рублей от Россельхозбанка • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ.

В 2020 году Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 9,5 млрд рублей, что на 33%, или на 3,4 млрд рублей, больше, чем годом ранее.

По льготной ставке предоставлено 9,1 млрд рублей, при этом, доля объемов кредитования АПК по льготной ставке составила 86%. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ. За прошлый год на эти цели было направлено более 6,4 млрд рублей, что на 50% превысило показатели на эту же дату 2019 года.

— Тесное взаимодействие с Россельхозбанком на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. Особое внимание уделяется финансированию малых предприятий агропромышленного сектора. Весь 2020 год банк осуществлял льготное кредитование фермеров — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Алтайского края по упрощенному пакету документов. Небольшие фермерские хозяйства, не имея достаточно серьезной залоговой базы, могли по упрощенной процедуре получать кредиты, являясь членами Ассоциации. За 2020 год было выдано 842 млн рублей по этой программе, и это большое подспорье для развития товарного сельскохозяйственного производства, при том, что в 2019 году это было всего около 60 млн рублей по этой программе. А запуск экосистемы «Свое Родное» позволяет еще и более активно находить рынки сбыта своей продукции, — отметил исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

— Учитывая тот факт, что наш регион – аграрный, своевременное и качественное финансирование отрасли Банком у нас всегда в приоритете. Сейчас доля Россельхозбанка на рынке кредитования АПК в Алтайском крае составляет 40 %. За год этот показатель вырос на 8 %. В Республике Алтай доля РСХБ достигла 90%. И на 2021 год у нас тоже амбициозные планы. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы и условия для продвижения продукции. Предложения банковских продуктов от Россельхозбанка остаются актуальными, привлекательными, и мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай, чтобы продолжать совместно развиваться и улучшать жизнь в наших регионах, — подчеркнул директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Бийский рабочий