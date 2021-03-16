Бийск: АО «Алтайэнергосбыт» будет ограничивать электроснабжение должникам

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За время действия моратория на отключение электроэнергии из-за пандемии, жители региона накопили долги за электричество.

АО «Алтайэнергосбыт» напомнил потребителям о прекращении действия моратория на отключение электроэнергии и начисление пени должникам-физическим лицам с 1 января 2021 года.

Данная мера поддержки населения была временно введена Постановлением Правительства от 02.04.2020 №424. Однако часть потребителей электроэнергии истолковали ее как возможность не оплачивать ресурс.

В последствии за 2020 год задолженность населения перед компанией увеличилась на 142,8 млн рублей и составила 359 млн рублей.

Компания начала уведомлять должников о наличии задолженности и необходимости ее погашения. В случае непогашения долга, «Алтайэнергосбыт» намерен приостановить подачу электроэнергии почти 43 тысячам клиентов, имеющим долги за электроэнергию.

Отметим, что согласно законодательству, уведомления о долгах адресуются тем абонентам, чей долг свыше двух месячных размеров платы, рассчитанной, исходя из утвержденных нормативов потребления.

— В сложный период пика пандемии государство оказывало всемерную поддержку населению, бизнесу. В настоящее время восстанавливается работа предприятий, жизнь входит в привычное русло и наступило время оплатить долги за энергоресурсы. Мы призываем абонентов сделать это максимально оперативно, чтобы избежать штрафных санкций в виде пени или приостановления подачи электроэнергии, – заявили в компании.

Цены на электричество в Алтайском крае вырастут из-за помощи соседнему региону

10:45, 12.11.2020 4897

Бийский рабочий