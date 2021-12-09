Бийск: Антимасочников разрешили штрафовать по фото: коротко о COVID на 9 декабря
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Верховный суд счел допустимым штраф за отсутствие маски по фотографии
- Суд вынес решение по делу о штрафе для магазина в Люблино из-за того, что один из сотрудников во время проверки был без маски. Магазин оспорил штраф, утверждая, что экспертиза не проводилась, но суд решил, что она не обязательна. Коллегия по административным правонарушениям Верховного суда заключила, что по делам о нарушении масочного режима можно обойтись без расследования и экспертиз, если нарушение зафиксировано на фото и составлен протокол, пишет РБК.
- В России выявили минимальное число заболевших COVID почти за два месяца. За минувшие сутки в России выявили 30 752 новых случая заражения коронавирусом.
- За сутки умерли 1179 заразившихся COVID-19.
- Штамм коронавируса «Омикрон» может в 2–3 раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью «Известиям» заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог Александр Семенов. По его словам,«омикрон», он точно так же, как и «дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких, нижних дыхательных путей. Поэтому «омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию.
- У федерального центра пока нет финального решения о том, принимать законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте или нет, рассказал РБК источник. Финальное решение по ним будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации — уровня коллективного иммунитета от коронавируса, темпов вакцинации, показателей смертности и т.д.
- Риска нехватки медицинского кислорода в больницах РФ нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.