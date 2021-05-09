Бийск: Антипасха или Красная горка 9 мая 2021 года: что можно и нельзя делать

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Первое воскресенье после Пасхи (в этом году выпало на 9 мая) в церковном календаре называется Антипасхой.

Но приставка «анти» в данном случае не несёт негативный оттенок, а означает «вместо Пасхи». То есть, начиная с Антипасхи, все последующие воскресенья в церковной традиции означают малую Пасху Христову. Ещё оно называется Фоминым воскресеньем в честь апостола Фомы, память которому совершается в этот день. В народе же это воскресенье называют Красной горкой.

Слово «красная» в древнерусском языке означает не только вид цвета, но «красивая». Например, отчего молоденьких девушек называли красными девицами? Неужели из-за румян на щеках? Нет, конечно. Называли их так, потому что они были не только молодыми, но и красивыми. Недаром праздник Красная горка считался преимущественно праздником девичьим. В этот день люди надевали свои лучшие наряды и встречали весну с подобающими этому событию атрибутами – девичьими хороводами, песнями, зажиганием костров.

Тем же, кто не успел до Великого поста выбрать себе невесту, присматривался к девушкам на гуляньях, так как праздник Красной горки издревле считался ярмаркой невест. Те же, кто в своё время успели сосвататься, в этот день играли свадьбу, так как впервые после длительного перерыва в Церкви возобновлялись венчания. Недаром в ходу была поговорка «На Масленицу – сватовство, на Красную горку – свадьба».

Что можно делать на Антипасху 9 мая

В день праздника верующие ходят на богослужение, а затем посещают кладбища, чтобы помолится за души усопших, а также прибраться на могилках и зажечь свечи. Традиционно поминальные дары оставляют в церквях или раздают прохожим. Священнослужители напоминают, что оставлять пищу на могилках не стоит.

На Антипасху отмечают праздник Красная горка, и в этот день молятся, чтобы обрести взаимную любовь, стать ближе с избранниками и уберечься от ссор и скандалов в семьях.

В этот праздник многие заключают брак, веря, что любовный союз будет под защитой небес, и влюбленных ждет взаимное счастье длинною в жизнь.

По традиции на Антипасху нужно умыться святой водой, чтобы избавиться от любого негатива, обрести красоту и крепкое здоровье.

Праздник Антипасха — не время для грусти и хандры. В этот день негативные эмоции способны разрушить жизнь, поэтому важно с самого утра обратиться с молитвой к высшим силам, чтобы не останавливаться в духовном развитии и защититься от невзгод.

Доброй традицией на Антипасху остается битье посуды. Считается, что если влюбленные разобьют тарелку, из их жизни уйдут ссоры и конфликты, а на их место придут взаимопонимание и гармония в отношениях.

Что нельзя делать на Красную горку

Праздник — не время для ссор и конфликтов. В этот день важно удерживать себя от гнева и иных разрушительных эмоций, чтобы не навлечь проблем на себя и членов семьи.

В день праздника традиционно откладывают тяжелую работу, по возможности не занимаются рукоделием и уборкой.

Считается, что на Антипасху нельзя надолго оставаться в одиночестве, иначе удача отвернется.

Нельзя в день праздника отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Любая посильная помощь будет вознаграждена свыше, а отказ от нее спровоцирует череду неудач.

Праздничный день — не время для потакания дурным привычкам. Считается, что в этот день можно запросто избавиться от пагубных привязанностей, если искренне этого захотеть и попросить помощи у небес.

Антипасха — светлый праздничный день, который в 2021 году выпадет на 9 мая. В этот день стоит помолиться господу и всем святым, поблагодарить высшие силы за чистое небо над головой, а также почтить память тех, кто отдал свои жизни, защищая ныне живущее поколение от бед.

Бийский рабочий