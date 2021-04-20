Бийск: Антимонопольная служба оштрафовала бийский «Водоканал» на 2,7 млн рублей

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Об этом сегодня, 19 апреля, сообщается на сайте Управления федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю в отношении МУП г. Бийска «Водоканал» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 2,7 млн. рублей.

Ранее, муниципальное предприятие признано нарушившим антимонопольное законодательство в части злоупотребления доминирующим положением.

Правонарушение выявлено в результате антимонопольного расследования по заявлению ООО «Бийскпромводы».

— Установлено, что заявитель оказывает «Водоканалу» услуги по транспортировке и сбросу сточных вод в реку Бия, получая от МУП оплату согласно действующему тарифу. У компаний возникли разногласия по объему оказываемых услуг. С целью более точного их определения, ООО «Бийскпромводы» обратилось в МУП с заявкой на выдачу технических условий на проектирование узла коммерческого учета транспортируемых сточных вод, в чём получило отказ, — говорится в сообщении ведомства.

Муниципальное предприятие мотивировало свои действия отсутствием договора между фирмами на транспортировку сточных вод, — по мнению МУП общество только осуществляет сброс стоков. Однако управлением установлено наличие фактически сложившихся правоотношений между фирмами по оказанию услуг транспортировки сточных вод, включающих в себя и их сброс, что подтвердилось платежными документам.

Комиссия Алтайского краевого УФАС России заключила, что отказ «Водоканала» в выдаче технических условий неправомерен, нарушает правила организации коммерческого учета воды, сточных вод и ущемляет интересы транзитной организации, поскольку отсутствие узла учета не позволяет заявителю определить фактический объем оказанных услуг и получить за это плату, согласно установленному тарифу.

— Так как «Водоканал» Бийска является доминирующей организацией, предприятие признано нарушившим антимонопольное законодательство, — резюмирует ведомство, добавив, что правомерность позиции антимонопольного органа по делу подтверждена Арбитражными судами РФ двух инстанций.

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17:16, 08.07.2020 4314

Бийский рабочий