Бийск: Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

3

В прошлом году ноябрь тоже было очень теплым – в некоторые дни с температурами до +11…+19 градусов

Гидрометцентр России составил примерный прогноз погоды на ноябрь. Синоптики обещают, что последний месяц осени будет аномально теплым для Сибири и Алтайского края, в частности.

— Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на востоке и юге Уральского федерального округа, в Сибирском федеральном округе, на большей части Якутии и в Забайкалье, — сообщили в гидрометцентре.

Алтайский край как раз входит в зону, где, по прогнозам Гидрометцентра, температура будет аномально теплой для ноября.

Напомним, в прошлом году ноябрь был также аномально теплым – со среднемесячной температурой воздуха -2…-5, что выше нормы на 2-3 градуса. Особенно запомнилось жителям Алтая 8 ноября 2020 года, когда теплый воздух из районов средней Азии поднял столбики термометров до +11…+19, установив почти на всех метеостанциях края новые рекорды максимальных температур данного дня за весь период наблюдений.

Кстати, по среднемноголетним датам в Алтайском крае постоянный снежный покров образуется 7-8 ноября, но в последние 20 лет диапазон дат его появления варьирует от 19 октября (2016 год) до 7 декабря (2013 год). В этом году постоянный снежный покров на большей части региона может образоваться уже в начале ноября.

Синоптик назвал сроки формирования постоянного снежного покрова в Алтайском крае

14:35, 06.10.2021 10840

Бийский рабочий