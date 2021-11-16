Бийск: Анна Холодная: народный календарь и приметы на 16 ноября

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Народный праздник Анна Холодная отмечается 16 ноября

Погода в данный период начинала меняться, наступали холода, и зима вступала в свои права. 16 ноября внимательно следили за погодой, думая о наступившей в большинстве регионов России зиме и будущем урожае.

Девушки в эти дни брались за рукоделие — главным образом, за прядение льна и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие зимние вечера. «Льняное золото растит девку царевной», — говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого дело в руках не спорилось, напротив, сокрушались: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется».

На Руси в этот день лакомились морожеными ягодами (морошкой, брусникой, клюквой), готовили из них кисели, пироги и другие блюда. Также пекли блины, а к ним подавали молоко, замороженное на улице. Его буквально стругали ножом и в таком виде подавали к столу. Одним из самых популярных лакомств у детворы было замороженное молоко, посыпанное сахаром.

Народные приметы на 16 ноября:

Анна холодная – осень голодная.

Анна без снега – не жди хлеба.

Если на Анну Холодную не выпадет снег – быть ближайшему году неурожайным.

Если днем стоит холодная погода, то осенью будет голодно.

Если облака летят низко – жди холода.

Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Мыши начали рыть норы – жди стужу.

Крот роет нору на северной стороне – будет оттепель, на западной – сырая погода, на южной – холода, на восточной – всю зиму будет тепло и сухо.

Горящие в печи ярко и с треском дрова предвещают мороз, а если они плохо разгораются – быть теплу.

Дым из трубы низко стелется – к потеплению, а если поднимается вверх – к морозу.

Если вынесенный на улицу испеченный хлеб замерзнет, то вскоре ударят морозы.

На рассвете звезды сильно мерцают — к ненастью в ближайшие дни.

Ночью был иней — к улучшению погоды.

Тонкие перистые облака, затягивая небо, переходят в плотные перисто-слоистые, закрывающие появившимися плотными белыми кругами солнце или луну — к облачной погоде с ветром и снегом.

Если печеный хлеб на улице замерзнет, скоро морозы будут.

Облака плывут низко — ожидай стужу.

Бийский рабочий