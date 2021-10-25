Бийск: Андрон Звездочет. Почему день 25 октября по приметам считается несчастливым

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В церковном календаре это дата памяти трех святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника

Другие названия праздника: «Пров», «Тарах», «Андрон», «Звездочёт», «День мельника». В этот день с полудня и до полуночи наблюдали появление звёзд.

25 октября люди молились, чтобы звезда жизни человека не закатилась за гору. Считалось, что эти небесные тела оказывают большое влияние на судьбы людей. С появлением новой звезды рождается человек, а с угасанием – умирает. Чем ярче его звезда, тем счастливее будет судьба. В старину люди боялись звездопадов, так как они считались предвестниками воин, эпидемий, гибели многих людей или всего государства.

К Андрону Звездочету обычно заканчивали помол зерна, начатый с Феклы Заревницы (7 октября). Мельники наконец-то могли немного передохнуть, потому и считался этот день праздником мельников. Вечером мельники накрывали торжественный стол. Иногда вместо праздничного стола накрывали самый настоящий мельничный жернов.

25 октября нельзя было громко смеяться, считалось, что смеющийся человек добудет себе страшную муку.

Нельзя было также никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья.

Нельзя было на стук в дверь спрашивать: «Кто там?» — чтобы не впустить в дом беду. Традиционно на дверной калитке завязывалась ленточка и произносилась заветная молитва, которая оберегала людей от бед и мучений.

На Руси с особым сочувствием относились к родившимся в этот день. По народным представлениям, этот человек хлебнет много горя в жизни.

Народные приметы на 25 октября

Множество ярких звезд – признак скорого мороза, а тусклых – затяжных дождей и оттепели.

Сильное мерцание синих звезд на небе – к снегу.

Если на ясном небе светит много звезд, то в следующем году ожидается хороший урожай гороха.

Если звезды падают, то скоро начнется ветер.

Если ветер дует слабо в одном направлении, то пасмурная погода будет долгой.

Южный ветер обещает тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.

В шаге от снега: какой будет погода в Бийске на неделе с 25 по 31 октября

06:23, 24.10.2021 2688

Бийский рабочий